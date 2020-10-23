В ночных пожарах на Ровенщине погибли пять человек: первые подробности

В ночь на 23 октября пяти жителей Ровенской области погибли в огне. Троих погубило курение в кровати.

Через 12 минут после полуночи 23 октября вызов в службу "101" поступил из села Переброды Дубровицкого района. К моменту приезда пожарного расчета деревянная жилая постройка была полностью в огне, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области.

- Во время разборки сгоревших конструкций дома спасатели обнаружили троих мертвых мужчин, - уточняют в пресс-службе ведомства. – Позже выяснилось, что погибли при пожаре два родных брата-пенсионера, а также сын одного из них.

По предварительным данным, загорелся дом из-за непотушенной сигареты.

А уже под утро в городе Ровно возник пожар в двухквартирном доме на улице Центральной. Возгорание оперативно потушили, но и этот пожар оказался смертельным для жильцов. На месте были обнаружены мертвыми два 40-летних мужчины. Причины происшествия устанавливаются.