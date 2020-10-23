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Заточки пронесли в масках: сразу семеро подсудимых вскрыли вены в суде Одессы (фото)

Заточки пронесли в масках: сразу семеро подсудимых вскрыли вены в суде Одессы (фото)
Обновлено 17:50 Сегодня Телеграф Фото: 048.ua

В пятницу 23 октября, в Одессе в Малиновском суде, во время заседния семеро заключенных выскрыли себе вены.

Об этом сообщилм 048.ua.

В суде рассматривали дело в отношении бунта в колонии в мае 2019-го года.

Все произошло после того, как судья решил оставить подсудимых еще на 60 суток под арестом. Заключенные вскрыли себе вены.

Предварительно, подсудимые вскрыли вены заточками, которые им передали вместе с масками.

Фото из суда - 048.ua.

суд

В суд приехали скорые и забрали всех семерых пострадавших.

"У троих подсудимых истек срок предыдущего наказания, которое они отбывали в 51 колонии, меру пресечения подозреваемым продлевали уже несколько раз." - сообщили в источнике.

На самом заседании адвокаты попросили изменить меру пресечения на домашний арест, но судья снова продлил срок содержания в СИЗО - это и стало причиной массового членовредительства.

По словам жены одного из подсудимых Сергея Лозюка, Аллы: "Содержание в 51-й колонии было просто чудовищным. Заключенных постоянно били, давали несъедобную еду, в которой были черви."

Это уже не первое заседание по данному делу, а переносят их потому, что на суд не приходят свидетели.

Стоит напомнить, что в ГУ "Южная исправительная колония № 51" в мае  2019 года произошел бунт и пожар. Тогда недовольны условиями содержания заключенные подняли бунт. В результате этого телесные повреждения получили сотрудники колонии. В феврале 2020 года было предъявлено подозрение семи подозреваемым.

По версии следствия, 7 заключенных дезорганизовали работу  и умышленно принесли порчу имуществу учреждения путем поджога служебного автомобиля.

"Повстанцы также подожгли служебный автомобиль и административное здание дежурной части колонии. Такие действия осужденных привели к блокированию работы учреждения и вызвали материальный ущерб государству. Семь мужчин принимали активное участие в беспорядках. Их действия квалифицировали по ст. 392 УК Украины (Действия дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний) срок от 5 до 10 лет в виде лишения свободы",- сообщала прокуратура.

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Автор:

Телеграф
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