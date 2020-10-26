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Пудрик заявил, что остается на Одесской таможне в должности заместителя

Пудрик заявил, что остается на Одесской таможне в должности заместителя
Обновлено 12:25 Сегодня Телеграф

Отстраненный от должности исполняющего обязанности руководителя Одесской таможни Денис Пудрик остается на таможне на должности заместителя руководителя.

Об этом Пудрик заявил в интервью РБК-Украина.

"Уволили - это очень громко сказано. Просто приказ о возложении обязанностей утратил силу. На следующий день еще по шестерым вышел аналогичный приказ, но написали почему-то только обо мне", - заявил он.

В целом же, по его словам, решение удивило, особенно учитывая показатели работы Одесской таможни.

"Августовский показатель администрированных таможенных поступлений составил 3,7 млрд грн, превысив на 1,1 млрд грн поступления августа прошлого года. Этот показатель стал наибольшим месячным показателем и процентом выполнения в 2020 году. В сентябре нами тоже было обеспечено выполнение планового показателя более чем на 3,8 млрд грн таможенных платежей. Суммарно за III квартал текущего года мы превысили поступления предыдущего квартала на 2,5 млрд грн", - подчеркнул Пудрик.

Кроме того, он добавляет, что в октябре, по предварительным прогнозам, при сохранении существующей динамики в госбюджет тоже должно быть перечислено 3,7-3,8 млрд грн, что соответствует поступлением октября прошлого года. Поступления этих месяцев на Одесской таможне являются крупнейшими за 2019-2020 годы.

По его словам, сотрудники Координационно-мониторинговой таможни все эти два месяца следили за деятельностью вверенного ему подразделения, в том числе по таможенной стоимости, и никаких вопросов не возникало.

"Многочисленные селекторные совещания, мониторинг, контроль и проверки ничего не выявили. Такое придирчивое отношение к Одесской таможне со стороны центрального аппарата мне до сих пор непонятно", - резюмировал таможенник.

Напомним, 21 октября Государственная таможенная служба уволила исполняющего обязанности начальника Одесской таможни Дениса Пудрика, который занимал пост ровно два месяца.

22 октября Кабинет министр изменил и исполняющего обязанности председателя Государственной таможенной службы. Вместо Андрея Павловского выполнять обязанности руководителя Гостаможни теперь будет Евгений Ентис. Это уже четвертый руководитель таможни за год.

Пудрик в марте 2020 года получил решение суда о восстановлении в должности. С 2019 года до марта 2020 года был и.о. проректора Национальной академии фискальной службы.

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Все по теме:

Одесса, Таможня, Контрабанда, Денис Пудрик.

Автор:

Телеграф
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