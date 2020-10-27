Людей вырезали из раскуроченных авто: фото с места жуткого ДТП под Киевом

Утром вторника, 27 октября, произошло серьезное ДТП на трассе Киев-Обухов. Две иномарки при столкновении получили настолько сильные повреждения, что доставать людей из покореженных авто пришлось спасателям.

Об это сообщает Телеграмм-канал dtp.kiev.ua.

Авария произошла неподалеку от автобусной остановки села Пятихатки, здесь друг в друга врезался "Opel" и "Nissan Qashqai". Без помощи сотрудников ГСЧС люди выбраться сами не смогли. Спасатели разрезали металл специальными ножницами и освободили пять человек из автомобиля "Opel", и еще троих из "Nissan Qashqai". Двух людей с места происшествия увезла "скорая".

В Одессе произошло ДТП с участием патрульного автомобиля, в нем постадал полицейский, а на дороге возникла пробка.