Свесила за лапы из окна: женщина жестоко издевалась над щенком в Житомире

В Житомире зафиксировали факт жестокого обращения с животным.

27 октября по соцсетям начало распространяться видео, на котором женщина издевалась над щенком хаски: свесила его в окно седьмого этажа головой вниз, а затем несколько раз тряхнула.

Собака в это время громко скулила и сопротивлялась.

После огласки на инцидент отреагировали зоозащитники. Они прибыли на место происшествия, нашли квартиру, в которой издевались над животным, и вызвали полицию.

Хозяин квартиры, где было обнаружено животное, отрицал факт насилия над щенком, но потом признался, что это был воспитательный момент. Хозяйка собаки утверждала, что щенок якобы сам вылез наружу из окна.

Животное передали зоозащитникам. Те, в свою очередь, привезли щенка на осмотр в ветеринарную клинику, результаты обследования должны передать в правоохранительные органы.