Под Харьковом произошло смертельное ЧП на газораспределительной станции: фото и первые детали

В среду, 28 октября, в Харьковской области произошел взрыв на территории газоперерабатывающей станции, в результате чего два человека погибли и девять получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как отмечается, инцидент произошел примерно в 11:47 в поселке Березовское в 20 км от Харькова.

"Около 11:47 в службу 102 поступило сообщение диспетчера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о том, что на территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв природного газа без дальнейшего возгорания. Задымление составило около 200 кв. метров", - отметили в полиции.

Погибшие находятся под завалами, их тела извлекают спасатели. Площадь разрушений составляет около 50 кв. метров.

Врачи оказывают помощь на месте, тяжелых раненых транспортируют в Харьков.

На место происшествия выехало руководство местной полиции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.