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Под Харьковом произошло смертельное ЧП на газораспределительной станции: фото и первые детали

Под Харьковом произошло смертельное ЧП на газораспределительной станции: фото и первые детали
Обновлено 13:21 Сегодня Телеграф

В среду, 28 октября, в Харьковской области произошел взрыв на территории газоперерабатывающей станции, в результате чего два человека погибли и девять получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба полиции. 

Как отмечается, инцидент произошел примерно в 11:47  в поселке Березовское в 20 км от Харькова.

"Около 11:47 в службу 102 поступило сообщение диспетчера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о том, что на территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв природного газа без дальнейшего возгорания. Задымление составило около 200 кв. метров", - отметили в полиции. 

Погибшие находятся под завалами, их тела извлекают спасатели. Площадь разрушений составляет около 50 кв. метров.

 Врачи оказывают помощь на месте, тяжелых раненых транспортируют в Харьков.

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На место происшествия выехало руководство местной полиции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.

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Все по теме:

Харьков, Взрыв, Газораспределительная станция, Дергачи, Березовское.

Автор:

Телеграф
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