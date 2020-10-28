Пункт пропуска в Станице Луганской останется закрытым до середины ноября

Временное прекращение пропуска лиц через КПВВ "Станица Луганская" продлено до 15 ноября 2020 года.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Сообщается, что причиной такого решения стало распространение коронавирусной инфекции COVID-19 на оккупированной территории Луганщины, которое становится критическим.

"Оккупационная администрация РФ не в состоянии стабилизировать эпидемическую ситуацию. Существенно ухудшает состояние дел на временно оккупированной территории Украины отсутствие достаточного количества квалифицированных медицинских работников и средств противодействия заболеванию", — отмечают в штабе ООС.

Таким образом, пункт пропуска в Станице не будет осуществлять пропускные оперции пока до 15 ноября.

"С целью недопущения распространения острой респираторной болезни COVID-19 и сохранения жизни и здоровья граждан, по приказу командующего объединенных сил, приостановление пропуска лиц через линию разграничения в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" продлено до 23 ч. 59 мин 15 ноября 2020", — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что для граждан все же остается возможность пересечь линию разграничения в этом КПВВ, но только по отдельному решению командующего.

"Такое решение может быть принято, исходя из документально подтвержденных жизненно важных обстоятельств социально-гуманитарного характера. Дополнительно информируем, что по решению командующего операции объединенных сил граждане, имеющие зарегистрированное место жительства на временно оккупированной территории Украины, в КПВВ "Станица Луганская" могут быть пропущены через линию разграничения к месту регистрации", — говорится в сообщении.