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Смертельная авария на Майдане: появилось видео с другого ракурса

Смертельная авария на Майдане: появилось видео с другого ракурса
Обновлено 21:05 Сегодня Телеграф

В сети появились новые кадры жуткого ДТП в центре Киева. На них видно, как водитель начал свое движение на перекрестке, а затем машину начало водить со стороны в сторону. Также видно, что перед тем, как въехать в толпу пешеходов, автомобиль протаранил припаркованное авто. 

Видео выложил в сеть блогер Александр Барабошко. 

По данным издания Украинская правда, за рулем автомобиля находился Юрий Назаренко - бывший член Нацкомиссии по ценным бумагам. Он был председателем коллегии Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины (АРИФРУ). Кроме того, координировал работу предприятий в структуре Комиссии и вопросы их бюджета.

В 2014 году он попал под люстрацию и покинул комиссию.

Как сообщалось ранее, смертельное ДТП произошло в Киеве на Майдане Независимости 30 октября. 

Автомобиль въехал в толпу людей, а затем, продолжив движение, протаранил минимум четыре автомобиля.

Виновник трагедии утверждает, что потерял сознание.

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Киев, ДТП, Юрий Назаренко.

Автор:

Телеграф
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