Смертельная авария на Майдане: появилось видео с другого ракурса

В сети появились новые кадры жуткого ДТП в центре Киева. На них видно, как водитель начал свое движение на перекрестке, а затем машину начало водить со стороны в сторону. Также видно, что перед тем, как въехать в толпу пешеходов, автомобиль протаранил припаркованное авто.

Видео выложил в сеть блогер Александр Барабошко.

По данным издания Украинская правда, за рулем автомобиля находился Юрий Назаренко - бывший член Нацкомиссии по ценным бумагам. Он был председателем коллегии Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины (АРИФРУ). Кроме того, координировал работу предприятий в структуре Комиссии и вопросы их бюджета.

В 2014 году он попал под люстрацию и покинул комиссию.

Как сообщалось ранее, смертельное ДТП произошло в Киеве на Майдане Независимости 30 октября.

Автомобиль въехал в толпу людей, а затем, продолжив движение, протаранил минимум четыре автомобиля.

Виновник трагедии утверждает, что потерял сознание.