После ДТП на Виноградаре в Киеве авто отбросило прямо на подростка: фото и видео с места

На перекрестке проспекта Свободы и улицы Межевой между автомобилями Hyundai и Toyota произошло ДТП.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Водитель Toyota не предоставил преимущество в движении автомобилю Hyundai. В результате столкновения, Toyota отбросило в столб и на тротуар, где в это время стоял 16-летний парень, который ожидал зеленый свет, чтобы перейти улицу.

Водители в аварии не пострадали, а вот парня госпитализировали. Удар пришелся на челюсть - парень потерял зуб и серьезно повредил челюсть.