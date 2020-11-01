Охранявшего бюллетени в Закарпатье полицейского нашли с простреленной головой

Полицейский, охранявший бюллетени выстрелил себе в голову. Инцидент произошел на территории одной из территориальных избирательных комиссий в Мукачево.
Об этом пишет пресс-служба полиции Закарпатской области.
"В Мукачево во время суточного дежурства полицейский местного отдела полиции нанес себе огнестрельное ранение. Правоохранитель доставлен в больницу, угрозы жизни нет", - сообщили в полиции.
Отмечается, что происшествие произошло около 5:00. Пострадавший - 29-летний работник Мукачевского отдела полиции, его обнаружил коллега, который пришел сменить его на посту.
В полиции также добавили, что пострадавшего прооперировали и угрозы для его жизни нет.
Начата служебная проверка. Устанавливаются причины и мотивы поступка.
Как сообщалось ранее, в Харькове в одном из местных ресторанов, открывшего огонь по посетителям, мужчину убили ударом ножа в шею.