Охранявшего бюллетени в Закарпатье полицейского нашли с простреленной головой

Полицейский, охранявший бюллетени выстрелил себе в голову. Инцидент произошел на территории одной из территориальных избирательных комиссий в Мукачево.

Об этом пишет пресс-служба полиции Закарпатской области.

"В Мукачево во время суточного дежурства полицейский местного отдела полиции нанес себе огнестрельное ранение. Правоохранитель доставлен в больницу, угрозы жизни нет", - сообщили в полиции.

Отмечается, что происшествие произошло около 5:00. Пострадавший - 29-летний работник Мукачевского отдела полиции, его обнаружил коллега, который пришел сменить его на посту.

В полиции также добавили, что пострадавшего прооперировали и угрозы для его жизни нет.

Начата служебная проверка. Устанавливаются причины и мотивы поступка.

Как сообщалось ранее, в Харькове в одном из местных ресторанов, открывшего огонь по посетителям, мужчину убили ударом ножа в шею.