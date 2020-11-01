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Охранявшего бюллетени в Закарпатье полицейского нашли с простреленной головой

Охранявшего бюллетени в Закарпатье полицейского нашли с простреленной головой
Обновлено 16:34 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Полицейский, охранявший бюллетени выстрелил себе в голову. Инцидент произошел на территории одной из территориальных избирательных комиссий в Мукачево. 

Об этом пишет пресс-служба полиции Закарпатской области

"В Мукачево во время суточного дежурства полицейский местного отдела полиции нанес себе огнестрельное ранение. Правоохранитель доставлен в больницу, угрозы жизни нет", - сообщили в полиции. 

Отмечается, что происшествие произошло около 5:00. Пострадавший - 29-летний работник Мукачевского отдела полиции, его обнаружил коллега, который пришел сменить его на посту. 

В полиции также добавили, что пострадавшего прооперировали и угрозы для его жизни нет. 

Начата служебная проверка. Устанавливаются причины и мотивы поступка. 

Как сообщалось ранее, в Харькове в одном из местных ресторанов, открывшего огонь по посетителям, мужчину убили ударом ножа в шею

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Закарпатская область, Мукачево, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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