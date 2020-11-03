Центр Киева парализовали массовые акции протеста (фото, видео)

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10:46 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Утром 3 ноября под стенами Верховной Рады собрался многолюдный протест "евробляхеров" которые выступают против высокой стоимости растаможки этих авто. Люди требуют, чтобы цену уменьшили и она стала доступнее.

Из-за акции заблокирован весь правительственный квартал, улица Грушевского не проездная.

Ее перекрыли от Европейской площади и чуть ли не до метро Арсенальная. Пешеходы могут ходить по ней. Евробляхеры под Раду приехали со всей Украины и собираются провести здесь не один час. Они уже обустраивают полевую кухню.

Возле здания КСУ заметили силовиков (фото)

На площади Конституции еще собралась одна акция — протестуют предприниматели, ФЛП, малый бизнес. Предприниматели требуют оставить для них упрощенную систему налогообложения, не усложнять учет и отчетность для ФЛП. 

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Верховна Рада, Евробляхеры, Правительствинный квартал.

Автор:

Телеграф
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