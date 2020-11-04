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Пособник боевиков "ЛНР" Владимир Струк стал мэром города на Луганщине
Пособник боевиков "ЛНР" Владимир Струк стал мэром города на Луганщине

Пособник боевиков "ЛНР" Владимир Струк стал мэром города на Луганщине

Пособник боевиков "ЛНР" Владимир Струк стал мэром города на Луганщине
16:07 Сегодня Телеграф

Бывший регионал Владимир Струк, который сотрудничал с боевиками "ЛНР", стал мэром города Кременная Луганской области.

Об этом свидетельствуют официальные результаты местных выборов, состоявшихся 25 октября. Информация опубликована на сайте Центральной избирательной комиссии.

В частности, Струк баллотировался на пост городского главы от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". За него проголосовали 3466 избирателей (51,68% голосов).

По информации полиции Луганской области, кандидат в мэры Кременной свозил на автобусах в город людей из соседних поселков, чтобы они перерегистрировались и проголосовали как местные жители. Хотя сам он это отрицал.

Известно, что в 2014 году Владимир Струк был одним из организаторов луганского "антимайдана", помимо этого, финансировал строительство первого блокпоста боевиков на выезде из Кременной. Также экс-регионал поддерживал "народного губернатора" Валерия Болотова и бывшего депутата ВРУ Олега Царева, которые объявили референдум о независимости "ЛНР".

В 2019 году сторонник террористов "ЛНР" Струк баллотировался на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины. Он избирался по 113 округу в Луганской области. Сепаратист шел как самовыдвиженец, но при этом использовал символику ОПЗЖ. 

В начале 2020 года стало известно, что Служба безопасности Украины отказалась привлекать Струка к ответственности за его участие в создании террористической "республики". В частности, СБУ не увидела признаков преступления в действиях экс-регионала.

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Владимир Струк, Кременная, ЛНР.

Автор:

Телеграф
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