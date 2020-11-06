В Харькове вспыхнул протест против ужесточения карантина (фото, видео)

В то время, как в Украине продолжает распространятся коронавирус и власти усиливают карантинные меры для обеспечения снижения заболеваемости, в Харькове люди вышли на протест.

Об этом сообщили в Телеграм канале ХС Харьков.

Утром 6 ноября центр Харькова перекрыли владельцы бизнеса, а именно: баров, ресторанов и других общественных заведений.

Люди требуют смягчить карантин.

"Дайте работать", "Заплатите за нас кредит", "Моя работа - моя жизнь", "Общепит умирает", "Моя семья хочет есть", - такие слоганы можно увидеть на протесте.

Фото с места событий:

Видео с места проведения акции:

Стоит напомнить, что в связи с пандемией коронавируса правительство Украины уже задумывается об усилении карантинных мер.

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