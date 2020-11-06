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Россиянка организовала нарколабораторию под Киевом: попалась на взятке следователю

Россиянка организовала нарколабораторию под Киевом: попалась на взятке следователю
Обновлено 20:06 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

В Киеве гражданка России организовала преступную группировку, занимавшуюся изготовлением метдона. Попалась она на взятке начальнику отдела Департамента по борьбе с наркопреступностью. 

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, 59-летняя гражданка РФ предложила полковнику полиции взятку в размере 85 тысяч долларов США. 

Сообщается, что преступная группа занималась изготовлением и сбытом наркотических средств на территории Украины, России и Беларуси. С помощью взятки она хотела избежать ответственности за преступления, а заодно "отмазать" троих своих сообщников. 

Однако начальник отдела сразу же обратился к департаменту внутренней безопасности. 

Во время передачи первой части взятки в размере 22 тысяч долларов, ее задержали. 

Теперь злоумышленнице придется отвечать не только за изготовление и сбыт наркотиков, но и за попытку подкупа должностного лица Нацполиции.

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Все по теме:

Киев, Наркотики, Россия, Коррупция, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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