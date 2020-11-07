Не испугал даже штраф: в Ровенской области учитель наотрез отказывается носить маску

В Вараше Ровенской области учительницу украинского языка и литературы оштрафовали на 17 тысяч гривен за нарушение карантинных норм.

Об этом сообщает издание Zaxid.net.

Отмечается, что педагог с 20-летним стажем Жанна Тетеньова с начала учебного года во время образовательного процесса отказалась носить маску, защитный щиток, а также измерять температуру.

При рассмотрении судебного дела в октябре учительница не признала вины и объяснила, что не желает носить маску и другие средства защиты, потому что она христианка.

Суду известно, что администрация и коллеги лицея №1 города Вараш пытались убедить женщину не нарушать карантинные правила - соответствующая информация указана в протоколе педагогического совета лицея.

"Я христианка веры Евангельской и слово Господне мне категорически запрещает носить маску, потому что Он создал меня по образу и подобию своему. Мы с открытым лицом, как в зеркале, смотрим на Господа. Поэтому я отказываюсь носить эти маски и для меня ее надеть - это смерть", - объяснила учительница в суде.

Тогда суд Кузнецовский городской суд решил, что ссылки на вероисповедание "фактически сводятся к избежания административной ответственности за совершенное", однако штраф, для профилактики, все же вручил.

При этом, госпожу Тетеньову это не напугало, поэтому она и дальше, в ноябре, отказывается носить средства защиты.

В городском управлении образования Вараша приняли решение и предупредили учительницу, что она может работать в лицее и в дальнейшем, но должен соблюдать нормы закона о средствах защиты.