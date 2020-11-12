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В Ровно отказались вводить карантин выходного дня

В Ровно отказались вводить карантин выходного дня
Обновлено 12:29 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Кабинет Министров ввел в Украине карантин выходного дня с 14 ноября. Однако в Ровно решение об усилении ограничительных мер будут принимать только 16 ноября.

Сейчас в городе ждут селекторное совещание в ОГА под председательством первого заместителя председателя Сергея Подолина. Оно пройдет 12 ноября. Об этом заявил городской голова Владимир Хомко, передают "7 дней".

"После этого проведем в понедельник (16 ноября-24 канал) свою комиссию, а тогда уже будем принимать решение по этому поводу", – отметил Хомко.

Поэтому в ближайшие субботу – воскресенье (14 – 15 ноября) карантин выходного дня в Ровно вводить не будут.

Отметим, во Львове городские власти не собираются принимать условия карантина выходного дня. Потому, что считают это решение глупым.

Напомним, вчера, 11 ноября, Кабмин принял решение о введении в Украине карантина «выходного дня». По словам премьера Дениса Шмыгаля, карантин выходного дня позволит Украине избежать стремительного роста заболеваемости COVID-19 и при этом не переходить к локдауну.

Карантин начнет действовать в ближайшие выходные 14-15 ноября, с 00:00 субботы и до 00:00 воскресенья. Будут работать только продуктовые магазины, аптеки, банки, АЗС и ветеринарные аптеки. Транспорт продолжит работу, но с ограничениями по количеству пассажиров.

Карантин выходного дня будет действовать в Украине до 30 ноября.

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Все по теме:

Ровно, Коронавирус, Владимир Хомко, Covid-19, Карантин выходного дня.

Автор:

Телеграф
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