Можно снимать сцены апокалипсиса: в Киеве прорвало трубы с горячей водой, видео

В Киеве 12 ноября, на улице Прорика 9 в Подольском районе, возле жилых домов появилось горячее озеро с кипятком, которое растеклось по дороге в спальном массиве.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Киношники могут снимать сцены апокалипсиса, а местные - просто помыться, ведь горячая вода, похоже, что будет не скоро", - говорится в сообщении.

На видео видно, как кипяток бьет ключом из-под земли, растекаясь по асфальту.

На данный момент неизвестно, пострадали ли в результате аварии люди. Также ничего неизвестно о причинах прорыва и сроках ликвидации последствий аварии.