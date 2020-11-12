Несовершеннолетний на скутере устроил аварию в Киеве. Видео

В Киеве 12 ноября, на массиве Бортничи произошла авария между скутеристом и автомобилем Mitsubishi.

Об этом сообщает паблик "Киев Оперативный".

"На перекрестке улиц Харченко и Дяченко столкнулись скутерист и автомобиль Mitsubishi. Говорят, что за рулем двухколесного был несовершеннолетний мальчик", - сказано в сообщении.

Со слов очевидца аварии, подростку за рулем скутера было не больше 10 лет.

Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, сегодня 12 ноября в Подольском районе столицы произошел массивный прорыв трубы.







