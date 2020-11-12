Угрожали забрать багаж: вскрылась схема вымогания взяток таможенниками в аэропорту "Борисполь"

В аэропорту "Борисполь" были задержаны сотрудники таможенных постов, которые вымогали взятки с пассажиров и устраивали трудности из-за якобы перевеса вещей.

Об этом в среду, 12 ноября, сообщает Служба безопасности Украины.

Схему организовали двое главных госинспекторов таможенного поста, которых прикрывал сотрудник управления противодействия таможенным правонарушениям. Таможенники требовали деньги с пассажиров за несоздание искусственных препятствий во время прохождения контроля. За якобы превышение нормы провоза товаров и вещей они грозились забрать багаж на таможенный склад для составления протокола.

Правоохранителями задокументированы несколько фактов получения фигурантами взяток. Заработок с каждого рейса был от двух до четырех тысяч долларов. Смена, занимавшаяся вымогательством, работала ежемесячно в среднем семь раз.

Таможенников задержали во время получения взятки. Проверяется возможная причастность к схеме других работников таможни, включая руководителей поста.

Продолжаются следственные действия, одного из фигурантов задержаны.

Напомним, в Киеве гражданка России организовала преступную группировку, занимавшуюся изготовлением метадона. Попалась она на взятке начальнику отдела Департамента по борьбе с наркопреступностью.