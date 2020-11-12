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Смертельное ДТП возле Мариуполя: машина раздробила остановку (фото)

Смертельное ДТП возле Мариуполя: машина раздробила остановку (фото)
Обновлено 18:12 Сегодня Телеграф

В  среду, 12 ноября, неподалеку от Мариуполя в Мангушском районе Донецкой области  произошло смертельное ДТП с участием легковушки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Донецкой области.

Инцидент случился около 13:40.

"Установлено, что, двигаясь из Мариуполя в направлении села Мелекино, 27-летний водитель автомобиля Ford Focus выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на препятствие - остановку общественного транспорта "деревня Рыбацкое". На остановке находилась женщина 1950 года рождения. В результате столкновения она погибла на месте, а водитель получил телесные повреждения. Мужчину доставили в больницу, степень тяжести травм устанавливается ", - говорится в сообщении.

Машину разорвало на части, погибла женщина: момент аварии с 5 авто попал на видео

Обстоятельства смертельного ДТП выясняют полицейские.

Напомним, утром четверга, 12 ноября, в столице на пешеходном переходе мусоровоз сбил насмерть человека.

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ДТП, Мариуполь, Аварии.

Автор:

Телеграф
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