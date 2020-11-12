Смертельное ДТП возле Мариуполя: машина раздробила остановку (фото)

В среду, 12 ноября, неподалеку от Мариуполя в Мангушском районе Донецкой области произошло смертельное ДТП с участием легковушки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Донецкой области.

Инцидент случился около 13:40.

"Установлено, что, двигаясь из Мариуполя в направлении села Мелекино, 27-летний водитель автомобиля Ford Focus выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на препятствие - остановку общественного транспорта "деревня Рыбацкое". На остановке находилась женщина 1950 года рождения. В результате столкновения она погибла на месте, а водитель получил телесные повреждения. Мужчину доставили в больницу, степень тяжести травм устанавливается ", - говорится в сообщении.

Обстоятельства смертельного ДТП выясняют полицейские.

Напомним, утром четверга, 12 ноября, в столице на пешеходном переходе мусоровоз сбил насмерть человека.