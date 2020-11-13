На Борщаговке в Киеве в стрельбе пострадал полицейский. Фото

13 ноября на улице Героев Космоса в Киеве звучали выстрелы. Огонь по патрульным полицейским открыли пассажиры авто, остановленного для проверки.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В сообщении уточняется, что патрульные полицейские остановили подозрительный автомобиль в Святошинском районе. Люди, которые находились в машине в этот момент, пытались убежать, начав стрелять. Один из полицейских был ранен, но начал отстреливаться в ответ, а затем вместе с напарником задержал троих человек. У одного из пассажиров при себе оказалась граната РГД-5 с запалом, пистолет Макарова и патроны, которые были изъяты для проведения экспертизы. В сумке второго мужчины были обнаружены отмычки и рации.

С места происшествия 30-летнего патрульного забрала «скорая», у него было диагностировано огнестрельное ранение ноги, оказана медицинская помощь. Жизни правоохранителя ничего не угрожает.

По факту стрельбы ведется разбирательство, задержанным придется ответить за незаконно обращение с оружие и боеприпасами, а также посягательство на жизнь работника правоохранительных органов.

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