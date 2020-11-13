В Харькове под зданием ОГА требуют отменить карантин на выходных (фото и видео)

В пятницу 13 ноября, в связи с недавним решением Кабмина, ввести в Украине "карантин выходного дня", в Харькове под зданием Областной государственной администрации люди собрались на акцию против усиления ограничений на выходных.

Об этом сообщили в Телеграм-канале ХС Харьков.

По предварительным данным, граждане требуют отменить карантин выходного дня в городе.

Тем не менее, стоит отметить, что местные власти все же приняли решение соблюдать карантин.

"Мы не даем оценку решению правительства, однако будем соблюдать его, так оно обязательно к выполнению на всей территории Украины", - сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью мэрии Юрий Сидоренко.

Фото и видео с места проведения акции:

Стоит напомнить, что ранее утром 6 ноября центр Харькова перекрыли владельцы бизнеса, с требованием смягчить карантинные меры.

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