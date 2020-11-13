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Пятница, 13.11.2020
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Где в Киеве больше инфицируются коронавирусом: карта

Где в Киеве больше инфицируются коронавирусом: карта
Обновлено 14:51 Сегодня Телеграф

В Киеве за минувшие сутки выявили наибольшее количество больных коронавирусом за весь период пандемии — 1 083 человека. Умерли 13 больных. Всего коронавирус унес жизни 938 киевлян. На сегодня в столице уже 48 646 подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки выявили в Соломенском районе — 134, в Деснянском — 127 и 126 случаев — в Шевченковском районе", — отметил Виталий Кличко.

Заболели:

  • 595 женщин в возрасте от 18 до 87 лет;
  • 422 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет;
  • 27 девочек от одного месяца до 17 лет и 39 мальчиков от шести месяцев до 17 лет.
  • Заболел в том числе и 61 медик.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 92 пациента. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице еще 354 человека. Всего коронавирус преодолели 18 333 жителя Киева.

Напомним, на утро пятницы, 13-го ноября, за последние 10 дней коронавирусные рекорды побил Киев и семь областей Украины. 

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Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, Статистика, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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