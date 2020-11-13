Где в Киеве больше инфицируются коронавирусом: карта

В Киеве за минувшие сутки выявили наибольшее количество больных коронавирусом за весь период пандемии — 1 083 человека. Умерли 13 больных. Всего коронавирус унес жизни 938 киевлян. На сегодня в столице уже 48 646 подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
"Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки выявили в Соломенском районе — 134, в Деснянском — 127 и 126 случаев — в Шевченковском районе", — отметил Виталий Кличко.
Заболели:
В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 92 пациента. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели в столице еще 354 человека. Всего коронавирус преодолели 18 333 жителя Киева.
Напомним, на утро пятницы, 13-го ноября, за последние 10 дней коронавирусные рекорды побил Киев и семь областей Украины.