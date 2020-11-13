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В Полтаве больные коронавирусом дышат кислородом по очереди, пациентов приходится сортировать - главврач

В Полтаве больные коронавирусом дышат кислородом по очереди, пациентов приходится сортировать - главврач
14:49 Сегодня Телеграф

В Полтавской области больницы загружены на 86%. Еще немного и пациентов с коронавирусом некуда будет класть. В больницах не хватает медиков, пациенты кислородом дышат по очереди, а трупы порой некому вывозить.

Об главный врач Полтавской городской больницы №3 Анатолий Глебов рассказал OBOZREVATEL

По его словам, сейчас в больницу "легких" пациентов уже не берут, только "тяжелых", в основном с диабетом, при котором высок шанс осложнений.

По большей части в больнице пожилые люди 60+. Из 100 коек 86 заполнены, но расширяться уже некуда. "Можно еще три места организовать, ну, семь, не больше", – говорит главный врач.

Он уверяет, что город и область им помогают финансово, и проблемы с кислородом не критические, хотя в некоторых больницах нехватка в нем восполнена всего наполовину и пациенты дышат по очереди.

Настоящая беда с врачами и медсестрами. Несмотря на то, что поликлинику закрыли, а медперсонал перевели работать в стационар, медиков все равно не хватает. Некоторые медики сами становятся жертвами коронавируса.

"В реанимации ситуация получше, там на десять больных в смену работает три медсестры. А вот в отделениях и врачи, и сестры зашиваются. Там четыре медсестры обслуживают 60 больных. Единственное, мы добились от НСЗУ достойной оплаты для медперсонала", – говорит Глебов.

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Напомним, глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий не исключает введения в Украине полного локдауна. Такой сценарий будет введен в случае введения протокола сортировки больных Covid-19.

Также ранее мы писали, что в связи с обострением эпидемической ситуации в Украине в Одессе из-за ограниченного резерва коек и персонала в медучреждениях начали госпитализировать "уже очень тяжелых пациентов".

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Все по теме:

Полтава, Врачи, Карантин, Коронавирус, Анатолий Глебов, Covid-19, Локдаун.

Автор:

Телеграф
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