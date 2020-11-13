В Хмельницком автобус сбил двух детей на переходе

В Хмельницком следователи полиции открыли уголовное производство по факту наезда автобуса на двух детей, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло в пятницу, 13 ноября в 8:00.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции в Хмельницкой области.

"8-летняя третьеклассница и 9-летний ученик четвертого класса переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу по ул. Каменецкой в Хмельницком, когда на них наехал автобус «MAN» под управлением 36-летнего водителя", - говорится в сообщении.

По данным полиции, девочку с переломами госпитализировали в Хмельницкой городской детской больницы, а мальчику оказали медпомощь без госпитализации. Уточняется, что никто из пассажиров автобуса не пострадал.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

Напомним, водитель такси Uber, 13 ноября вылетел на тротуар и врезался в киоск, в результате чего погибло два человека.