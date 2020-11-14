Раскаивался и плакал: как прошел суд по водителю Uber, устроившему смертельное ДТП в Киеве

Утром 14 ноября, в Шевченковском районном суде города Киева состоялось заседание по избранию меры пресечения водителю Uber, который днем ранее вылетел на тротуар и врезался в киоск, в результате чего погибли два человека, еще двое травмированы.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

В суде стало известно имя обвиняемого. Им оказался 23-летний житель столицы Ламакин Дмитрий Сергеевич.

За последний год 5 раз привлекался к административной ответственности трижды за превышение скорости, один раз за нарушение правил проезда перекрестка и один раз за то, что не пользовался ремнями безопасности за рулем.

На вопрос "почему делал опасные маневры на дороге" задержан сказал, что ничего опасного не делал, только перестраивался из полосы в полосу, но не заметил машину, которая была рядом с остановкой. Он заявил, что ехал со скоростью 70-80 км/ ч.

Обвиняемый признал свою вину, раскаивался и плакал.

Шевченковский районный суд в качестве меры пресечения избрал - 2 месяца содержания под стражей (до 11.01.2021 года) без права внесения залога.