Харьков начало засыпать снегом в середине ноября: фото и видео

Зима уже близко. С начала ноября снег порадовал жителей Карпат, а позже и в Киевской области были замечены первые снежные осадки.

Теперь очередь дошла и до Харькова. Жители с утра 15 ноября публикуют в социальных сетях фото и видео первого снега в своем городе.

View this post on Instagram A post shared by Татьяна Журавлева (@tasyazhuravlyova)

Чтобы поднять настроения своим родным, поздравьте их с первым снегом уже сейчас! - Открытки и картинки с первым снегом в материалах "Телеграфа".

Напомним, что в воскресенье, 15 ноября, ожидается дождь с мокрым снегом.