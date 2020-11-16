Асфальт залило кровью: на «Барабашово» в Харькове нашли тело женщины (фото)

Вчера, 15 ноября, около 18:00 на улице Амурской в Харькове (территория рынка «Барабашово») был обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти.

Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции области.

На место выезжала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции.

Погибшей оказалась 45-летняя жительница города. Ее тело направлено в морг для установления причины смерти.

По сообщениям очевидцев в соцсетях, женщина лежала в луже крови, скорая констатировала смерть от черепно-мозговой травмы.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство).

Полиция расследует обстоятельства.