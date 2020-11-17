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Кроме грязи и проблем от российских туристов в Крыму ничего не остается, - Андрей Сенченко

Кроме грязи и проблем от российских туристов в Крыму ничего не остается, - Андрей Сенченко
06:17 Сегодня Телеграф Фото: facebook - Андрей Сенченко

Согласно расчетам, собственных водных ресурсов крымского полуострова хватит для обеспечения украинского населения. В то же время, их не хватит для сотен тысяч колонизаторов России, незаконно приехавших "на ПМЖ" в Крым, для военной базы и промышленности, для незаконных "туристов" из РФ, от которых кроме грязи и проблем в Крыму ничего не остается.

Такое мнение озвучил в интервью "Телеграфу" нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко.

По его словам, в Кремле прилагают титанические усилия, чтобы украинская сторона возобновила подачу воды. "С помощью коррупции, пытаясь купить украинских чиновников и политиков, и с помощью лжи, стараясь убедить ООН, что в Крыму гуманитарная катастрофа, в которой виновата Украина", - отмечает эксперт.

В то же время, ответ Украины простой - это Женевская конвенция 1949 года, в которой четко обозначено, что именно оккупанты несут ответственность за обеспечение жизнедеятельности населения на оккупированных территориях Крыма.

Поэтому, украинцы пустят воду на полуостров только тогда, когда он практически вернется в состав Украины, подчеркнул Сенченко.

Подробнее по теме почему в Крыму нет воды и на что готовы пойти оккупационные власти читайте в материале "Телеграфа".

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Все по теме:

Украина, Россия, Крым, Андрей Сенченко.

Автор:

Телеграф
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