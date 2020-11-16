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В Ровно субботу и воскресенье признали рабочими днями, чтобы уйти от наказания за нарушение карантина

В Ровно субботу и воскресенье признали рабочими днями, чтобы уйти от наказания за нарушение карантина
Обновлено 16:14 Сегодня Телеграф

В Ровно комиссия ТЭБ и ЧС 16 ноября принял решение не возражать против того, если в ближайшие субботу и воскресенье, несмотря на "карантин выходного дня", предприниматели будут работать. Для этого и субботу, и воскресенье установили рабочими днями.

Об этом информирует "Suspilne.media"

Предшествовавший этому пикет предпринимателей. После этого в кабинете городского головы инициативная группа слушала совещание мэров украинских городов. Прессы на мероприятии не было.

Секретарь горсовета Сергей Паладийчук после решения городского ТЭБ и ЧС отметил, что город также надеется на определенные действия в этом вопросе со стороны государства.

"Решение, которое вызвало возмущение многих предпринимателей - это решение, принятое Кабинетом министров. Многие предприниматели не разобрались и имели претензии к местной власти. Это законодательная коллизия, когда орган высшего порядка принимает несогласованное решение. Сегодня ровенская комиссия ТЭБ и ЧС, учитывая, что в ближайшие выходные должно быть важное событие для города Ровно - голосование за кандидатуру будущего городского головы и процесс надо провести правильно, с максимальной явкой, приняла решение на обращение предпринимателей, чтобы эта суббота и воскресенье были рабочими днями ", - говорит секретарь горсовета Сергей Паладийчук.

Чиновник отметил, что премьер-министр на четверг планирует собрать большое совещание с мэрами городов и уже на уровне своей компетенции предложить усовершенствованные механизмы или объяснения, как действовать с "карантином выходного дня".

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"Пока мы добились определенного положительного решения. За ситуацией следим и не расслабляемся. Не исключено, что под горсоветом нам придется собираться еще раз", - сказал коллег предприниматель Мирослав Мельничук, который входит в инициативную группу.

Он добавил, что во вторник, 17 ноября, предприниматели из Ровно все же поедут на акцию в Киев.

Напомним, 11 ноября в Украине ввели "карантин выходного дня" в связи с пандемией коронавируса. В то же время, не в каждом областном центре согласны идти на усление ограничительных мер.

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Все по теме:

Ровно, Карантин, Коронавирус, Карантин выходного дня, Сергей Паладийчук.

Автор:

Телеграф
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