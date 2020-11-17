Мокрый снег и гололед: синоптики предупредили о непогоде

Погода в Украине во вторник, 17 ноября, будет разной в отдельных регионах. Так, на западе будет еще тепло, столбики термометров будут достигать даже +10 градусов.
Север, восток и центр страны остудят первые морозы. Об этом информирует Укргидрометцентр.
Теплее всего будет на Закарпатье, Львовщине, Волыни и Ровенщине. Там воздух прогреется до +8... + 10 градусов. Холоднее всего будет на Донетчине, Луганщине и Харьковщине. Там столбики термометров опустятся до -1...-3 градусов.
Снег может выпасть на Житомирщине, Киевщине, Донетчине и Луганщине. А вот дожди следует ожидать на западе, а также на Житомирщине, Виннитчине и Одесчине. Ветер будет юго-восточный, 5 – 10 метров за секунду. В Киеве синоптики обещают от -1 до +1 градуса, может снежить.
Ужгород – + 8 ... +10
Львов – + 8 ... +10
Ивано-Франковск – +7...+9
Тернополь – + 6... + 8
Черновцы – + 6... + 8
Хмельницкий – +6...+8
Луцк – + 8 ... +10
Ровно – + 8 ... +10
Житомир – +1... + 3
Винница – +3... + 5
Одесса – + 8 ... +10
Николаев – +1... + 3
Херсон – +1... + 3
Симферополь – + 6... + 8
Кропивницкий – +1...+3
Черкассы – +1... + 3
Чернигов – 0 ... +2
Сумы – -1 ... +1
Полтава – 0 ... +2
Днепр – +1... + 3
Запорожье - +1... + 3
Донецк – -1...-3
Луганск – -1...-3
Харьков – -1...-3
Киев – -1 ... +1
Также местами в Украине ожидается гололед: