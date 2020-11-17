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Вторник, 17.11.2020
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Мокрый снег и гололед: синоптики предупредили о непогоде

Мокрый снег и гололед: синоптики предупредили о непогоде
08:02 Сегодня Телеграф

Погода в Украине во вторник, 17 ноября, будет разной в отдельных регионах. Так, на западе будет еще тепло, столбики термометров будут достигать даже +10 градусов.

Север, восток и центр страны остудят первые морозы. Об этом информирует Укргидрометцентр.

Теплее всего будет на Закарпатье, Львовщине, Волыни и Ровенщине. Там воздух прогреется до +8... + 10 градусов. Холоднее всего будет на Донетчине, Луганщине и Харьковщине. Там столбики термометров опустятся до -1...-3 градусов.

Снег может выпасть на Житомирщине, Киевщине, Донетчине и Луганщине. А вот дожди следует ожидать на западе, а также на Житомирщине, Виннитчине и Одесчине. Ветер будет юго-восточный, 5 – 10 метров за секунду. В Киеве синоптики обещают от -1 до +1 градуса, может снежить.

Мороз до минус 8 и снег: прогноз погоды на начало недели

Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 17 ноября:

Ужгород – + 8 ... +10

Львов – + 8 ... +10

Ивано-Франковск – +7...+9

Тернополь – + 6... + 8

Черновцы – + 6... + 8

Хмельницкий – +6...+8

Луцк – + 8 ... +10

Ровно – + 8 ... +10

Житомир – +1... + 3

Винница – +3... + 5

Одесса – + 8 ... +10

Николаев – +1... + 3

Херсон – +1... + 3

Симферополь – + 6... + 8

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – +1... + 3

Чернигов – 0 ... +2

Сумы – -1 ... +1

Полтава – 0 ... +2

Днепр – +1... + 3

Запорожье - +1... + 3

Донецк – -1...-3

Луганск – -1...-3

Харьков – -1...-3

Киев – -1 ... +1

 

Также местами в Украине ожидается гололед:

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Все по теме:

Погода, Снег, Дождь, Синоптики, Гололед, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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