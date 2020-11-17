Коронавирус побил рекорд в Киеве: такого числа заболевших в столице еще не было

11968 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 ноября 2020 года. В частности, заболели 516 детей и 565 медработников. В Киеве за минувшие сутки выявили наибольшее количество больных коронавирусом за весь период пандемии - 1 143 человека.

Об этом информируют в Аппарате СНБО Украины

Умерли 14 больных. Всего коронавирус унес жизни 990 киевлян. На сегодня в столице уже 52 642 подтвержденных случаев COVID-19.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях.

Напомним, что 13 ноября в Киеве за сутки выявили 1 083 больных коронавирусом.