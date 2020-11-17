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В Крыму умер один из главарей оккупантов

В Крыму умер один из главарей оккупантов
10:18 Сегодня Телеграф

Умер глава так созданной оккупантами Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе. Недавно заболел пневмонией. 

Об этом сообщил оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

Иоффе скончался в 7-й городской больнице в ковидном госпитале, сообщил РИА Новости заместитель председателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.

Он рассказал, что ранее глава ОП Крыма перенес сложную операцию, а недавно заболел пневмонией. По словам Форманчука, Иоффе в понедельник был срочно доставлен в госпиталь, но его состояние ночью резко ухудшилось, и в 2 часа ночи он скончался.

Так называемую Общественную палату Крыма оккупанты создали летом 2014 года. Официальная цель палаты – обеспечивать взаимодействие между подконтрольной России крымской властью и жителями полуострова. Иоффе был бессменным руководителем этого органа.

Напомним, что недавно умер глава оккупационной администрации Ялты Иван Имгрунт. На момент смерти ему было 59 лет.

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Все по теме:

Крым, Сергей Аксенов, Коронавирус, Григорий Иоффе, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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