В Крыму умер один из главарей оккупантов

Умер глава так созданной оккупантами Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе. Недавно заболел пневмонией.

Об этом сообщил оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

Иоффе скончался в 7-й городской больнице в ковидном госпитале, сообщил РИА Новости заместитель председателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.

Он рассказал, что ранее глава ОП Крыма перенес сложную операцию, а недавно заболел пневмонией. По словам Форманчука, Иоффе в понедельник был срочно доставлен в госпиталь, но его состояние ночью резко ухудшилось, и в 2 часа ночи он скончался.

Так называемую Общественную палату Крыма оккупанты создали летом 2014 года. Официальная цель палаты – обеспечивать взаимодействие между подконтрольной России крымской властью и жителями полуострова. Иоффе был бессменным руководителем этого органа.

Напомним, что недавно умер глава оккупационной администрации Ялты Иван Имгрунт. На момент смерти ему было 59 лет.