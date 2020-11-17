Патрульный насмерть сбил пешехода в Полтаве (фото, видео)

ДТП произошло вечером 16 ноября на выезде с Полтаве. По предварительной информации, патрульный, управляя служебным автомобилем "Skoda Rapid", совершил наезд на пешехода, который внезапно выбежал на проезжую часть.

Об этом сообщает государственное бюро расследований

В результате полученных телесных повреждений, которые оказались не совместимыми с жизнью, пешеход скончался в карете скорой помощи.

Досудебное расследование начато по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшее смерть потерпевшего. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на транспортное средство, назначен ряд специальных экспертиз.

Напомним, что недавно в Одесской области случилось ДТП с участием военного тягача, перевозившего БМП.