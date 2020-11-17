Новый «тренд»? В Киеве массово обливают машины кислотой (фото, видео)

В Киеве неизвестные злоумышленники занимаются вандализмом – во дворах обливают кислотой машины. Вещество полностью выедает краску авто. В соцсетях сообщают о по меньшей мере 3 случаях в разных районах столицы.

Последний раз вандалы облили кислотой машину на улице Панаса Мирного – на Печерске. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Вещество выливают прямо на капот. Еще один случай - на Елены Телиги, автомобиль, который был просто запаркованную вблизи с домом и никому не мешал.

Первый случай, о котором рассказали в соцсетях, произошел 9 ноября. Прямо во дворе дома на Троещине – на улице Беретти, 5, неизвестные облили кислотой машину – от этого пострадал маленький мальчик, который по неосторожности прижался ладошками к машине.

Еще один случай безосновательного обливания кислотой произошел на парковке Новуса на Святошинской, 28А.