Рассылают фейковое порно: коллекторы придумали новый способ «выбивания» денег у должников

В Чернигове коллекторская фирма изготавливала фейковые порнографические материалы на кредитных должников и распространяла их в сети для того, чтобы "выбить" из людей вымышленные долги. Деятельность коллекторов разоблачили правоохранители.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Чернигова.

Оказалось, что должников коллекторы находили в соцсетях. Также в сети злоумышленники искали и личную информацию о людях, их родных, знакомых и коллегах по работе коллекторы. После этого они монтировали порно с изображениями потерпевших, угрожая распространить его в сети.

После угроз физической расправой, коллекторы опубликовали смонтированы материалы порнографического характера, на которых якобы была потерпевшая женщина. Полиция пресекла деятельность коллекторов, провела обыски и изъяла полсотни ноутбуков, 30 мобильных телефонов, около 50 сим-карт, документы и письма для должников кредитных учреждений. Доказательства направлены на экспертизу.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 301 ( "Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили мошенническую схему. Двое мужчин, позиционируя себя лидерами финансового рынка, выманивали деньги у инвесторов.