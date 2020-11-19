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На Донбассе засекли новейший российский комплекс «Наводчик-2»

На Донбассе засекли новейший российский комплекс «Наводчик-2»
Обновлено 21:50 Сегодня Телеграф

На оккупированной части Луганской области, в 12 км от линии фронта, впервые за время боевых действий в Донбассе было обнаружено новейший российский комплекс «Наводчик-2», в состав которого входят 7 БПЛА типа «Гранат» различных модификаций с радиусом действия 10, 15, 25 и 100 км. Комплекс предназначен для выполнения разведывательных и специальных задач, в частности для обеспечения координатами целей дивизионов пушечной артиллерии и РСЗО.

Международная разведывательная сообщество InformNapalm получила визуальное подтверждение этой текстовой информации. Благодаря фото с БПЛА удалось подтвердить, что новейший российский комплекс «Наводчик-2» действительно используется в Донбассе. Рядом со станцией управления также были замечены 3 ящика для хранения и транспортировки БПЛА.

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Первые текстовые материалы (без фото) о фиксации наземной станции управления комплекса «Наводчик-2» появились в отчете СММ ОБСЕ №272 / 2020 от 14 ноября 2020 года. Там говорилось, что по уточненным данным миссии, образец техники, который указали в отчете СММ ОБСЕ №268 / 2020 от 10 ноября как «комплекс радиоэлектронной борьбы СБ-341В« Леер-3 », был позже, при более детальном анализе, идентифицирован как пункт управления БПЛА «Наводчик-2».

Важно отметить, что в отличие от «Наводчик-2», который зафиксирован впервые в Донбассе, российский комплекс СБ-341В «Леер-3», в состав которого входят три БПЛА "Орлан-10», уже неоднократно фиксировался в зоне боевых действий на востоке Украины.

Напомним, что недавно глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук представил "План действий по Донбассу", включающий в себя предложения по прекращению конфликта на востоке и даже пункт о выборах в Донецке и Луганске весной 2021 года.

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Все по теме:

Луганск, ОБСЕ, Донбасс, Н, РСЗО, Наводчик 2.

Автор:

Телеграф
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