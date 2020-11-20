Вследствие взрыва на донецкой шахте погиб человек

20 ноября в оккупированном Донецке на угольной шахте имени Александра Скочинского обнаружили тело одного из шахтеров, находившихся под завалами с 17 ноября.

Об этом сообщили в оккупационной администрации ОРДО, передают в УП.

По предварительным данным, тело горняка было обнаружено ночью в 1:45 во время спасательной операции на лаве шахты.

На данный момент судьба еще троих шахтеров, которые были заблокированы под землей трое суток пока остается неизвестной.

Возгорание в конвейерном штреке лавы шахты имени Скочинского в оккупированном Донецке возникло в 5:00 утра еще 17 ноября, позднее произошел взрыв метановоздушной смеси.

Стоит отметить, что подконтрольная РФ группировка "ДНР" ранее говорила о невозможности спасательных работ под землей в течение более чем 2 суток из-за высокой загазованности выработки.

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