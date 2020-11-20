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В Харькове мужчина забросал квартиру гранатами и сам лишился руки (фото, видео)

В Харькове мужчина забросал квартиру гранатами и сам лишился руки (фото, видео)
13:42 Сегодня Телеграф Фото: telegram - ХС Харьков

20 ноября в Харькове на проспекте Гагарина произошло ЧП: мужчина сперва бросал гранаты в квартиру бывшей жены, а потом и сам пострадал от взрыва одной из них.

Об этом сообщили в местном отделении полиции.

По предварительным данным, мужчина сперва забросал квартиру двумя гранатами. Затем он вышел на улицу и пытался взорвать себя.

Со слов женщины, которая обратилась в полицию, к ней пришел ее бывший муж и начал угрожать гранатой. В тот момент в квартире находилась ее сестра и ребенок 5 лет.

На данный момент на месте инцидента работает следственно-оперативная группа полиции, спецподразделение "КОРД", взрывотехники, передвижная криминалистическая лаборатория. В действие введена специальная полицейская операция "Гром".

К счастью, никто не погиб. Женщина отделалась легким ранением, а мужчине оторвало руку.

Все подробности происшествия еще устанавливают специалисты.

Читайте также в материале "Телеграфа": В Киеве, на улице Станиславского возвращенный подарок бывшей приняли за взрывчатку.

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Харьков, Взрывы, Гранаты, ЧП.

Автор:

Телеграф
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