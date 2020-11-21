В Ивано-Франковской области магазин ритуальных услуг наказали за работу в карантин выходного дня (документ)

В Украине вторую неделю подряд действует карантин выходного дня. Полиция постоянно фиксирует нарушения этих мер по всей стране.

Один из таких случаев произошел в городе Калуш Ивано-Франковской области. Правоохранители оштрафовали владельца салона ритуальных услуг за то, что он продолжал работать, несмотря на карантинные ограничения.

Об этом предприниматель Юрий Кузь рассказал в своем Facebook-аккаунте.

"Я вас прошу люди, не умирайте в выходные, дождитесь понедельника", - написал он.

В комментариях стали поддерживать владельца. "Дурдом, а люди что должны делать?", "Это ужас .Полиция должна бы в таких ситуациях иметь хоть какую-то совесть и входить в положение людей", "Это просто ужас ... Нет адекватности в нашей власти, все шаблонно....", - пишут пользователи сети.

Напомним, Максим Степанов рассказал, что в случае фиксирования более 30 тысяч заболевших коронавирусом COVID-19 за сутки, в Украине могут ввести более жесткие меры по карантину, вплоть до полного локдауна.