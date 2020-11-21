Украинские врачи спасли 11-летнюю девочку, которая вдохнула гвоздь: подробности уникальной операции

Хирурги Львовской областной детской больницы ОХМАДИТ в ночь на 21 ноября провели операцию 11-летней девочке из Жидачовского района, которая проглотила канцелярский гвоздь.

Об этом пишет пресс-служба больницы в Фейсбук.

Глава больницы Александра Бурая рассказала, что девочка вдохнула гвоздь, который держала во рту.

Гвоздь попал в бронхи, а потому было принято решение сразу прооперировать девочку. Операцию проводил детский хирург Александр Колодий.

"Мы сделали ригидную трахеобронхоскопию под наркозом. Специальными эндоскопическим инструментами - щипцами под оптическим контролем - с правого промежуточного бронха ребенка мы достали канцелярский гвоздь с пластмассовой частью и острым острием. Это было непросто, ведь пластмассовая часть гвоздя полностью перекрыла бронх так, что нижняя доля правого легкого почти не функционировала", - рассказал он.

Отмечается, что диаметр трахеи у ребенка всего 8 мм, а потому работать там щипцами очень непросто, ведь ошибка могла стоить девочке жизни.

Помимо Колодия операцию проводили Хирург Даниил Иваськевич и анестезиолог Андрей Галян.

К настоящему времени, девочку уже отправили домой.

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