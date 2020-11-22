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Пешеход в больнице после серьезного ДТП в Киеве: водителя Uber проверили на алкоголь и наркотики

Пешеход в больнице после серьезного ДТП в Киеве: водителя Uber проверили на алкоголь и наркотики
Обновлено 13:39 Сегодня Телеграф

В ночь с субботы на воскресенье, с 21 на 22 ноября, на Харьковском шоссе был сбит пешеход, который пытался перебежать дорогу.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"По предварительным данным, мужчина переходил дорогу в неустановленном для этого месте. У Института химии на него совершил наезд водитель Renault (Uber)", - говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что водитель Uber в момент происшествия был абсолютно трезв.

Пострадавшего госпитализировала скорая помощь.

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Напомним, утром 22 ноября в Киеве произошло серьезное ДТП. Водитель легкового автомобиля вылетел с дороги и сбил остановку общественного транспорта.

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Киев, ДТП.

Автор:

Телеграф
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