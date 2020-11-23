В Киеве авто полностью выгорело прямо на глазах у пьяного водителя: фото и детали курьезного ЧП

В Киеве ночью, 23 ноября на улице Сосюры, 6, у Дарницкой площади полностью сгорел автомобиль Dacia Logan. В это время очень пьяный водитель был рядом в неадеквате.

Об этом информирует Телеграмм канал "dtp.kiev.ua".

"Позже выяснилось у него 2,4 промилле и вёл он себя не адекватно. Что стало причиной возгорания установит следствие," - отмечают в сообщении.

Кроме того, на месте работали бойцы государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Стоит отметить, что при опьянении в 2,5 промилле характерен ступор, утрата способности к пониманию и ощущению, могут наблюдаться нарушения моторики, есть риск потери памяти и сознания.

Напомним, в Киеве в ночь на 22 ноября сгорел автомобиль "Ford". Отмечается, что происшествие случилось около 4:00 возле "Велмарта