"О, джакузи!)" Новый прорыв трубы и потоп на дороге повеселил киевлян (видео)

Ночью в Голосеевском районе Киева произошел прорыв трубы сети водоснабжения ночью, 23 ноября. Из-за аварии водоснабжение было временно отключено на четырех улицах.
Об этом информирует сообщество в "Фейсбук" "Киев Оперативный".
Сообщается, что сегодня ночью на проспекте Науки прорвало трубу водоснабжения, часть улицы подтопило.
Согласно информации пресс-службы КП “Киевводоканал”, из-за аварии без водоснабжения остались жилые дома по адресам:
Ориентировочное время ликвидации повреждения – 1 сутки. Отмечается, что по адресу проспект Науки, 33, находится автоцистерна с питьевой водой.
Под сообщением люди оставляют различные комментарии: "Ну какой же это бассейн, это джакузи", "Джакузи, на улице, адрес точный, тапки и полотенце уже взял выезжаю".
Отметим, что только в начале месяца в Голосеево прорывало трубу.