"О, джакузи!)" Новый прорыв трубы и потоп на дороге повеселил киевлян (видео)

Ночью в Голосеевском районе Киева произошел прорыв трубы сети водоснабжения ночью, 23 ноября. Из-за аварии водоснабжение было временно отключено на четырех улицах.

Об этом информирует сообщество в "Фейсбук" "Киев Оперативный".

Сообщается, что сегодня ночью на проспекте Науки прорвало трубу водоснабжения, часть улицы подтопило.

Согласно информации пресс-службы КП “Киевводоканал”, из-за аварии без водоснабжения остались жилые дома по адресам:

просп. Науки, 33 (5/1), 35, (корпус 2-4), 39;

ул. Лысогорская, 3-37;

ул. Ракетная, 3-27, 2-22;

ул. Панорамная, 33, 4-28.

Ориентировочное время ликвидации повреждения – 1 сутки. Отмечается, что по адресу проспект Науки, 33, находится автоцистерна с питьевой водой.

Под сообщением люди оставляют различные комментарии: "Ну какой же это бассейн, это джакузи", "Джакузи, на улице, адрес точный, тапки и полотенце уже взял выезжаю".

Отметим, что только в начале месяца в Голосеево прорывало трубу.