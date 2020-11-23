Как "соблюдают" масочный режим и дистанцию в транспорте Киева: видео из маршрутки

Маршрутка "Киев- Вышгород" курсировала сегодня, 23 ноября, полностью забита пассажирами. Люди в маршрутке едут почти "друг на друге". И кроме того, некоторые из них надевают маску неправильно, не прикривая нос.

Главный редактор фейсбук-сообщества "Вышгород" Андрей Шевченко распространил соответствующее видео в сети.

"Как показывает статистика карантин выходного дня не очень помогает от пандемии. Считаю, что помогут только организационные мероприятия в крупных компаниях - если работодатели обеспечат подвоз трудящихся на полупустом транспорте компаний чтобы избежать давки в маршрутках," - отмечает он.

Ранее мы писали, что Киев продолжает возглавлять список регионов с наибольшим количеством больных на коронавирус.

Напомним, что с 21 ноября ноября в Украине вступает в силу закон об административном наказании для людей, находящихся в общественных местах без средств индивидуальной защиты. Ним предусмотрен штраф за отсутствие маски в размере от 170 до 255 гривен.

Кроме того, на фоне новых коронавирусных рекордов в Украине наблюдается рост случаев "антимасочных скандалов".