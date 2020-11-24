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Мокрый снег, холод и грязь почти повсеместно: какие области Украины сегодня во власти плохой погоды

Мокрый снег, холод и грязь почти повсеместно: какие области Украины сегодня во власти плохой погоды
Обновлено 07:49 Сегодня Телеграф

Погода в Украине 24 ноября ожидается прохладная и преимущественно облачная, в некоторых регионах пройдут дожди и снегопады. Температура воздуха прогреется до +8°. И  только на западе местами появится солнышко.

Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Днем столбики термометров покажут от +2° до 8°. Ночи в эти сутки будут прохладными, ожидаются заморозки. Ветер обещают западный 7−12 м/с.

Погода в Киеве 24 ноября будет пасмурной, ожидается дождь. Ночью воздух будет холодным и достигнет отметки +1°, а днем ожидается +6° тепла.

На востоке страны в эти сутки ожидается мокрый снег. Температура воздуха ночью составит от −1 до +1°, а днем столбики термометра поднимутся до +4° выше нуля. Например в Харькове б удет по-зимнему холодной, небо затянут облака.

На западе сегодня местами будет ясно, температурные показатели будут следующими: ночью 1−3° тепла, а днем — 5−7° выше нуля. Во Львове ожидается прохладная и облачная погода. В Виннице днем не ожидается существенных осадков, однако уже ночью будет снежить, местами с мокрым снегом

На севере 24 ноября будет с осадками. В Чернигове днем - мокрый снег, ночью же - просто снег. Також ночью температура будет опускаться до 0 - 2°, днем 4 - 6° выше нуля.

На юге погодные условия  будут облачными, без осадков. В Одессе емпература воздуха ночью составит 2−4° тепла, а днем воздух прогреется до 6−8° выше нуля.

На юго-востоке местами ожидаются осадки, будет прохладно. В Днепре ожидается снег и мокрый снег, температура будет опускаться до 0°. А вот в Запорожье сегодня без осадков и относительно тепло, температура от 1-6 ° выше нуля.

Напомним, что согласно прогнозу,особо ощутимое магнитное возбуждение ждет украинцев 24 и 25 ноября.

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Все по теме:

Киев, Одесса, Харьков, Погода, Львов, Винница, Днепр, Запорожье, Прогноз, Снег.

Автор:

Телеграф
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