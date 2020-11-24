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В Киеве ночью видели метеорит: видео

В Киеве ночью видели метеорит: видео
Обновлено 08:09 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В понедельник 23 ноября в Киеве жители столицы могли наблюдать за падением метеорита.

Об этом сообщила очевидец данного явления в своем Твиттере.

Стоит отметить, что космическое тело было замечено вечером, около 17:13 часов вечера. Падал метеорит по дуге оставляя за собой бирюзовый хвост, - некоторые очевидцы предпологали, что это может падать "звезда" или это была сигнальная ракета.

Также очевидцы поделились видео кадрами, на которых запечатлен сам момент падения метеора.

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Все по теме:

Киев, Украина, Космос, Метеорит.

Автор:

Телеграф
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