Влетели друг в друга на скорости и разбились вдребезги: момент аварии у метро в центре Киева на видео

Утром во вторник, 24 ноября, столкнулись автомобили Range Rover и Honda на перекрестке улиц Хмельницкого и Терещенковской (метро "Золотые ворота").

Об этом сообщает Dtp.kiev.ua.

"Утро начинается не с кофе. Лобовая Жесть. Дтп с пострадавшими в Киеве на перекрёстке Богдана Хмельницкого с Терещенковской. Range Rover vs Honda vs Hyundai. Полиция и скорая на месте", - сказано в сообщении.





Момент столкновения заснял видеорегистратор у припаркованной неподалеку машины.

На видео видно, насколько сильным было столкновение: одно авто после удара влетело в бордюр и развернулось, а второе от удара закружилось в воздухе. В результате аварии машины получили серьезные повреждения.

Есть информация о пострадавших в результате ДТП.





Место на карте где, примерно, случилось авария.

Так выглядит ситуация на дорогах в Киеве в 10:50 утра 24 ноября 2020 года.

Напомним, 23 ноября под Киевом произошло ужасное ДТП, в результате которого пострадали шесть человек и ребенок.