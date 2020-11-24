"Следующий после Арцаха". Пропагандисты Путина разразились угрозами с передовой оккупированного Донбасса

На фоне войны в Закавказье обострилась ситуация и на донбасском фронте. Военные и местные жители, не смотря на режим перемирия, считают это затишьем перед бурей.

Об этом идет речь в специальном репортаже военкора "Wargonzo" Дмитрия Астраханя с передовой из Старомихайловки.

Местные жители рассказывают, что не верят в договоренности.

"Кто-то должен уступить. Точнее, обе стороны в чем-то. Потому что так продолжаться не может. Даже если не будет открытых военных действий, разве это жизнь? ", - считают они

На передовой военные говорят о том, что со стороны боевиков обстрелы не прекращаются.

"Они проводят обстрелы и нарушают "режим тишины" регулярно. Также в открытую восстанавливают свои позиции. Это перемирие, субъективно мы, считаем затишьем перед бурей", - отмечают украинские военные.

Напомним, Андрей Сенченко считает, что должна быть введена уголовная ответственность за публичное непризнание факта российской оккупации Крыма и Донбасса, а также российской вооруженной агрессии против Украины.