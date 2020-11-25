Раздетый до трусов парень нырнул в аквариум с рыбой в супермаркете: видео попало в сеть

Инцидент произошел 22 ноября в Херсоне в ТРЦ «Фабрика». Очевидцы сняли на видео парня в супермаркете «Сильпо».

Об этом информируют в группе "Фейсбук" "Херсон и окрестности. Новости круглосуточно"

На видео видно, как парень, одетый только в плавки, купальную шапочку, очки и «антикоронавирусную» маску запрыгнул в аквариум с рыбами.

Поплескаться там несколько минут и вылез.

Как это было – сморите на видео (осторожно, нецензурная лексика):

Напомним ,что ранее в супермаркете в Кривом Роге Днепропетровской области Украины голый посетитель прыгнул в аквариум с рыбой, предназначенной на продажу.